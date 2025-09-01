Zemun: Više od 1.950 đaka prvaka dobilo školski pribor i rančeve

U 20 zemunskih osnovnih škola, prvog dana školske godine, školski pribor i rančevi na klupama u učionicama sačekali su više od 1.950 đaka prvaka koje je i ove godine obezbedila Gradska opština Zemun u okviru projekta “Zemunski prvak”.

Predstavnici Gradske opštine Zemun obišli su danas osnovne škole, gde su zajedno sa đacima prvacima, roditeljima, bakama i dekama, učiteljicama i učiteljima podelili radost prvog školskog dana i đacima uručili roze i plave rančeve kao podstrek za uspešno školovanje. Član Veća Gradske opštine Zemun Vladimir Kostić istakao je da opštna izdvaja velika sredstva iz budžeta za najmalađe kako bi nove generacije imale što bolje uslove za učenje i razvoj, saopštili su iz