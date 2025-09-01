Dvocifren broj poginulih u stravičnoj nesreći: Sudarili se policijski kombi i zatvorsko vozilo (foto)

Šesnaest ljudi je poginulo u sudaru policijskog kombija i vozila zatvorske službe na jugu Namibije, saopštile su tamošnje vlasti.

Nesreća se dogodila na autoputu u blizini grada Marijental, oko 270 kilometara južno od glavnog grada Vindhuka, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Slike sa mesta događaja prikazuju deformisane ostatke prevrnutih kombija, sa telima po asfaltu i duž puta. Najmanje dve žrtve su civili, prema rečima bezbednosnih zvaničnika. Predsednica Netumbo Nandi-Ndaitvah izrazila je saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopštenju predsedništva. Namibija, uglavnom