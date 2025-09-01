Eurobasket, 6. Dan: Turska poslala poruku Srbiji, velika pobeda Crne Gore! Brutalni Nemci unakazili Britance i oborili rekord na EP!

Od najnovijeg Hronološki Nemačka je ubedljiva i posle dve četvrtine protiv Velike Britanije ima prednost rezultatom 58:21.

Nemačka nakon prvih 10 minuta ima prednost protiv Velike Britanije. Rezultat je 32:19. Turska je utakmicu protiv Estonije završila uz 20 razlike rezultatom 84:64. Nemačka u četvrtom kolu igra protiv Velike Britanije. I nakon treće deonice Turksa ima ubedljivu prednost. Rezultat protiv Estonije je 65:49. Reprezentacija Turske dominira u Rigi protiv Estonije. Nakon dve četvrtine rezultat je 46:27. Neizvesno je bilo do samog kraja, a Crna Gora je zabeležila prvu