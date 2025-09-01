Putin tvrdi da rat u Ukrajini nije pokrenula Rusija! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji je izazvao Zapad"

Ruski predsednik Vladimir Putin je danas na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) koja se održava u Tjanđinu u Kini, govoreći o ofanzivi njegove zemlje u Ukrajini, još jednom optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob. - Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad - rekao je Putin na tom regionalnom samitu. Izjava se odnosi na proevropske proteste na Majdanu u Ukrajini 2014.