Adolf Hitler će najverovatnije pobediti na izborima sledeće srede: Evo u kojoj zemlji se pojavio političar sa ovim imenom

Blic pre 39 minuta
Unona je prvi put privukao globalnu pažnju 2020. nakon ubedljive pobede na lokalnim izborima Taa je rekao da “njegovo ime ne znači da teži svetskoj dominaciji” Namibija će uskoro da održi lokalne izbore a jedan dugogodišnji regionalni odbornik, čije ime redovno privlači svetsku pažnju, verovatno će osigurati još jedan mandat na glasanju 26. novembra. Očekuje se da će Adolf Hitler Unona iz namibijskog regiona Ošana obezbediti još jedan mandat na predstojećim
Izložba "100 godina od obnove Njegoševe kapele" otvorena u Kraljevskom dvoru: Prisustvovao i princ Aleksandar Karađorđević

Blic pre 2 sata
Blic pre 2 sata
Učenici Pete beogradske gimnazije izglasali povratak na nastavu

Blic pre 8 sati
Đurić čestitao Mekenti na izboru za šefa diplomatije i ministra odbrane Irske

Telegraf pre 2 sata
Rok za podnošenje ponuda je 22. Decembar Kruševac traži privatnog partnera za gradski i prigradski prevoz

Kurir pre 2 sata
Izbor urednika: Festival, incident i vapaji

Radar pre 5 sati
Vanja ne podnosi društvene mreže: "Ljudi misle da znaju bolje od Željka, nemam potrebu da se raspravljam sa anonimnima"

Sportske.net pre 5 sati
Adolf Hitler će najverovatnije pobediti na izborima sledeće srede: Evo u kojoj zemlji se pojavio političar sa ovim imenom

Blic pre 39 minuta
Sprema se novi rat! Opet bukti brutalni sukob koji je odneo stotine hiljada života: Vojske se pomeraju, komandanti se sreću -…

Blic pre 9 minuta
Razotkrivena zavera: Dvojica Ukrajinaca optužena za sabotažu poljskih železnica: "to je teroristički akt u korist Rusije"

Blic pre 1 sat
(Video) Jeziv snimak iz morskih dubina: Voda se uzburkala, a neman razjapljenih čeljusti jurila je ka Sindi

Blic pre 1 sat
Ko su žene od kojih strepi Donald Tramp? Bile su mu bezuslovno odane, a onda mu zadale bolan udarac: Bela kuća pokušala da ih…

Blic pre 1 sat