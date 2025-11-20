Unona je prvi put privukao globalnu pažnju 2020. nakon ubedljive pobede na lokalnim izborima Taa je rekao da “njegovo ime ne znači da teži svetskoj dominaciji” Namibija će uskoro da održi lokalne izbore a jedan dugogodišnji regionalni odbornik, čije ime redovno privlači svetsku pažnju, verovatno će osigurati još jedan mandat na glasanju 26. novembra. Očekuje se da će Adolf Hitler Unona iz namibijskog regiona Ošana obezbediti još jedan mandat na predstojećim