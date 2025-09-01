Videli smo, pojavio se Nikola Jokić: Mvp je u Rigi oduševio Srbe, za Češku se spremao jače nego ranije

Košarkaši Srbije trenirali su pred meč sa Češkom koji je na programu od 20:15.

Posle uvodna tri trijumfa sada naš tim želi da overi plasman u nokaut fazu takmičenja u na Eurobasketu. Posetili smo trening "orlova" na kome smo videli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i hteo je što bolje da se pripremi za naredni duel. Selektor Pešić je sedeo i hvatao beleške, očigledno je rekapitulirao ono što je video na treningu