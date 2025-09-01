Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj je odvojiti obrazovni sistem od politike

N1 Info pre 48 minuta  |  Beta
Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj je odvojiti obrazovni sistem od politike

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je nova školska godina počela regularno i da je cilj tog Ministarstva da se obrazovni proces odvija na svim nivoima i da u potpunosti bude odvojen od politike.

Stanković je, prilikom posete prijemu učenika prvog razreda Osnovnoj školi "Ivo Lola Ribar" u Velikom Gradištu ocenio da treba "odbraniti integritet obrazovnog sistema", prenelo je Ministarstvo u saopštenju. "Moramo da shvatimo da živimo u društvu znanja i da je znanje osnovni resurs za napredak svakog pojedinca, ali i društva", rekao je Stanković. On je poželeo srećan početak nove školske godine svim učenicima, nastavnicima i roditeljima, a posebno, kako je naveo,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj - odvojiti obrazovni sistem od politike

Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj - odvojiti obrazovni sistem od politike

Radio 021 pre 13 minuta
Nova školska godina počela regularno, ministar poručuje: Obrazovanje van politike

Nova školska godina počela regularno, ministar poručuje: Obrazovanje van politike

Serbian News Media pre 3 minuta
Psihološkinja poslala bitnu poruku roditeljima đaka prvaka: Evo u čemu najčešće greše iz godine u godinu

Psihološkinja poslala bitnu poruku roditeljima đaka prvaka: Evo u čemu najčešće greše iz godine u godinu

Telegraf pre 3 minuta
Dejan Vuk Stanković: „Školska godina počela regularno, cilj odvojiti obrazovni sistem od politike“

Dejan Vuk Stanković: „Školska godina počela regularno, cilj odvojiti obrazovni sistem od politike“

Nedeljnik pre 58 minuta
Dejan Vuk Stanković: Školska godina počela regularno, cilj – odvojiti obrazovni sistem od politike

Dejan Vuk Stanković: Školska godina počela regularno, cilj – odvojiti obrazovni sistem od politike

Danas pre 1 sat
Stanković prvog dana školske godine posetio OŠ Ivo Lola Ribar u Velikom Gradištu

Stanković prvog dana školske godine posetio OŠ Ivo Lola Ribar u Velikom Gradištu

Telegraf pre 48 minuta
Nova školska godina na KiM, nastavu na srpskom jeziku pohađa 13.400 đaka

Nova školska godina na KiM, nastavu na srpskom jeziku pohađa 13.400 đaka

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Dru Salivan: Nakon što smo objavlili snimak Lučića i Milera usledili napadi, ne očekujem da će Vučić odustati od toga da…

Dru Salivan: Nakon što smo objavlili snimak Lučića i Milera usledili napadi, ne očekujem da će Vučić odustati od toga da „preuzme“ N1

Cenzolovka pre 13 minuta
Sagovornice Euronews Srbija o početku nove školske godine: Škola mora biti mesto učenja, a ne društvenih podela

Sagovornice Euronews Srbija o početku nove školske godine: Škola mora biti mesto učenja, a ne društvenih podela

Euronews pre 8 minuta
Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj - odvojiti obrazovni sistem od politike

Ministar prosvete: Školska godina počela regularno, cilj - odvojiti obrazovni sistem od politike

Radio 021 pre 13 minuta
"Nije bilo incidenata i problema": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 95 lokacija prisustvovalo je skoro…

"Nije bilo incidenata i problema": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "Na 95 lokacija prisustvovalo je skoro 104.000 građana"

Blic pre 18 minuta
Blic najposećeniji srpski sajt 164 meseca zaredom! Najnovija lista najčitanijih portala Srbije za avgust 2025.

Blic najposećeniji srpski sajt 164 meseca zaredom! Najnovija lista najčitanijih portala Srbije za avgust 2025.

Blic pre 3 minuta