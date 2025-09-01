Kubilius: Posle incidenta sa avionom Fon der Lajen, EU jača satelitsku odbranu od ometanja GPS-a

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Kubilius: Posle incidenta sa avionom Fon der Lajen, EU jača satelitsku odbranu od ometanja GPS-a
Evropska unija planira da rasporedi dodatne satelite u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi ojačala otpornost na ometanje GPS signala, izjavio je komesar EU za odbranu, Andrius Kubilius. "EU će dodatno da unapredi svoje kapacitete za detekciju i zaštitu od sličnih ometanja", naveo je on, napominjući da bezbednost komunikacionih i navigacionih sistema postaje sve važnija u savremenim geopolitičkim uslovima, prenosi Rojters. Izjava dolazi dan nakon incidenta u kojem je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Avion sa Ursulom fon der Lajen ometan tokom sletanja u Bugarsku

Avion sa Ursulom fon der Lajen ometan tokom sletanja u Bugarsku

Biznis.rs pre 23 minuta
Avion s Ursulom von der Leyen ostao bez GPS navigacije. Jesu li u pitanju Rusi?

Avion s Ursulom von der Leyen ostao bez GPS navigacije. Jesu li u pitanju Rusi?

SEEbiz pre 4 sati
Rusija odgovorila na optužbe da je umešana u kvar na avionu Ursule fon der Lajen

Rusija odgovorila na optužbe da je umešana u kvar na avionu Ursule fon der Lajen

Pravda pre 6 sati
Da li Evropa šalje trupe u Ukrajinu? Ponovo prete Rusiji, a sada tvrde da postoji i plan

Da li Evropa šalje trupe u Ukrajinu? Ponovo prete Rusiji, a sada tvrde da postoji i plan

Alo pre 6 sati
Rusija negira optužbe o ometanju GPS-a na letu Ursule fon der Lajen

Rusija negira optužbe o ometanju GPS-a na letu Ursule fon der Lajen

Nedeljnik pre 8 sati
Oglasio se Kremlj: Totalno netačno

Oglasio se Kremlj: Totalno netačno

B92 pre 8 sati
Evropa povlači drastičan potez nakon neprijatnosti na letu Ursule fon der Lajen Hitno se oglasio Brisel

Evropa povlači drastičan potez nakon neprijatnosti na letu Ursule fon der Lajen Hitno se oglasio Brisel

Alo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaRojtersEU

Svet, najnovije vesti »

Zastrašujuće posledice paklenog leta: Toplotni talas odneo rekordan broj žrtava, preminulo 2.300 ljudi u Evropi: Najgore tek…

Zastrašujuće posledice paklenog leta: Toplotni talas odneo rekordan broj žrtava, preminulo 2.300 ljudi u Evropi: Najgore tek sledi, najugroženiji smo!

Blic pre 18 minuta
Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

Danas pre 54 minuta
Planirao zločin mesec dana: Šokantni detalji atentata na istaknutog ukrajinskog političara: Rusi mu obećali telo sina u zamenu…

Planirao zločin mesec dana: Šokantni detalji atentata na istaknutog ukrajinskog političara: Rusi mu obećali telo sina u zamenu za atentat?! (video)

Blic pre 48 minuta
Za nekoliko sati može da bukne! Spasioci konstantno patroliraju kod najvišeg evropskog vulkana: "Tu ima najviše turista"

Za nekoliko sati može da bukne! Spasioci konstantno patroliraju kod najvišeg evropskog vulkana: "Tu ima najviše turista"

Blic pre 38 minuta
Održan vanredni sastanak saveta NATO: - Ukrajina Ukrajinski zvaničnici u Briselu o bezbednosnoj situaciji: "Neophodna je pomoć"…

Održan vanredni sastanak saveta NATO: - Ukrajina Ukrajinski zvaničnici u Briselu o bezbednosnoj situaciji: "Neophodna je pomoć"

Blic pre 39 minuta