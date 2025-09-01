Kubilius: Posle incidenta sa avionom Fon der Lajen, EU jača satelitsku odbranu od ometanja GPS-a

Evropska unija planira da rasporedi dodatne satelite u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi ojačala otpornost na ometanje GPS signala, izjavio je komesar EU za odbranu, Andrius Kubilius. "EU će dodatno da unapredi svoje kapacitete za detekciju i zaštitu od sličnih ometanja", naveo je on, napominjući da bezbednost komunikacionih i navigacionih sistema postaje sve važnija u savremenim geopolitičkim uslovima, prenosi Rojters. Izjava dolazi dan nakon incidenta u kojem je