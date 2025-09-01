Da li Evropa šalje trupe u Ukrajinu? Ponovo prete Rusiji, a sada tvrde da postoji i plan

Alo pre 1 sat
Evropa je precizno isplanirala kako da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen

''Bezbednosne garancije su važnije od svega. Apsolutno su ključne'', rekla je fon der Lajen, prenosi Fajnenšel tajms. Ona je izjavila da postoji mapa puta o bezbednosnim garnacijama, oko čega su se evropski lideri složili u Beloj kući. ''(Američki predsdenik Donald) Tramp nas je uverio da će i američke trupe učestvovati kao podrška Ukrajini, što je više puta potvrđeno'', rekla je fon der Lajen. Dodala je da Tramp želi mir, ali da ruski predsednik Vladimir Putin ne
