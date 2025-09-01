Rusija odgovorila na optužbe da je umešana u kvar na avionu Ursule fon der Lajen

Netačno je da je Rusija navodno umešana u kvar navigacije aviona kojim je letela Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, izjavio je portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov.

„Vaše informacije (o navodnoj umešanosti Rusije) su netačne“, rekao je on za „Fajnenšel tajms“. Ranije danas, „Fajnenšel tajms“ objavio je da su piloti aviona u kom se nalazila Ursula fon der Lajen bili primorani da koriste papirne mape za sletanje na aerodrom u Bugarskoj zbog kvara GPS-a, izveštava „U čitavom aerodromskom prostoru izgubljen je GPS“, rekao je jedan od izvora lista. Prema njegovim rečima, to je navodno bilo zbog „ometanja spolja“. U članku se navodi