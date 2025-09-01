VIDEO Ministar Siniša Mali ponovo u supermarketu: „Neverovatno koliko sam uštedeo na jednoj kupovini koju sam danas obavio“

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Nova.rs
VIDEO Ministar Siniša Mali ponovo u supermarketu: „Neverovatno koliko sam uštedeo na jednoj kupovini koju sam danas obavio“…

Ministar finansija Siniša Mali ponovo je danas išao u kupovinu i kaže da je uštedeo više od 700 dinara na 25 proizvoda, u odnosu na identičnu kupovinu od pre tri dana. „Došao sam u Maxi, kupio sam 25 proizvoda iz 23 kategorije koje su predmet uredbe o ograničenju marži.

Dobio sam račun 4.992 dinara, vama je poznat od prošle nedelje. Danas sam rešio da dođem oko 7h u isti Maxi, kupio iste proizvode i danas je račun 4.247,8 dinara“, izjavio je Siniša Mali. A post shared by Siniša Mali, PhD, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) Kako je rekao, to je važna vest i govori o uspehu onoga što je uradila Vlada. „Razlika je 744,8 dinara. Samo u jednom danu, jedan račun, osnovne životne namirnice, kućna hemija… Kada podelimo te dve cene, vidimo da
