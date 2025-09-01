Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta

Milosavljević (18) je sa Bornmutom potpisao petogodišnji ugovor, a engleski klub u svom saopštenju nije naveo vrednost transfera.

Ipak, beogradski mediji su preneli da je u pitanju suma od 15 miliona evra i da će Crvenoj zvezdi ići i 10 odsto od narednog transfera. Predsednik fudbalskih operacija Bornmuta Tijago Pinto rekao je da je omladinski reprezentativac Srbije talentovan igrač koji već ima iskustvo igranja na visokom nivou. “Drago mi je što smo uspeli da pojačamo naš tim dolaskom Veljka. Klub je odlično mesto za njega i njegova igra će se dalje razvijati pod trenerskim nadzorom i