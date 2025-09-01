Danas počinje nova školska godina za više od 770.000 učenika u Srbiji – u klupama i 65.000 prvaka

RTS pre 1 sat
Nova školska godina u Srbiji počinje danas za 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola, među kojima je 65.000 prvaka i 62.000 srednjoškolaca koji prvi put sedaju u klupe.

U osnovne škole danas polazi oko 530.000 đaka, a u srednje njih 240.000. Nastavu na jezicima nacionalnih manjina pohađaće 27.000 osnovaca i 8.800 srednjoškolaca širom Srbije. Prema navodima Ministarstva prosvete, precizan broj učenika biće poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik. Podsećaju da su od 15. aprila uvedene nove funkcije esDnevnika koje olakšavaju rad nastavnicima, a daju i bolji uvid roditeljima u radne navike i
Kurir pre 1 sat
RTV pre 2 sata
