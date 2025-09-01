Dekan novosadskog DIF-a ušao na fakultet, policijski kordon ispred ulaza u zgradu

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid ušao je rano jutros na fakultet koji studenti u bloakdi blokiraju od 22. aprila. Ispred glavnog ulaza u zgradu raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija.

Drid je na fakultet ušao jutros oko 5 sati kroz prozor, a kasnije je stigla i policija. Studenti koji blokiraju DIF još su u zgradi, a ispred zgrade je grupa građana koja se okupila na njihov poziv. Ispred samog ulaza nalazi se kordon policije, kome se kasnije priključila i Žandarmetija. U nekoliko navrata došlo je do guranja sa policijom, koja je uspela okupljene da udalji od ulaza. Nekoliko studenta u blokadi ušlo je u zgradu tako što su se popeli na drveće, a