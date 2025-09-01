Veljko ode iz Zvezde – pravo u Premijer ligu

Veljko Milosavljević, mladi srpski defanzivac, napustio je Crvenu zvezdu i potpisao ugovor sa engleskim Bornmutom.

Kako Tanjug saznaje Zvezdi je pripalo obeštećenje od 15 miliona evra plus 10 odsto od naredne prodaje Milosavljevića, što je rekord "crveno-belih". "Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta. Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala