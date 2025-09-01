Veljko ode iz Zvezde – pravo u Premijer ligu

Sputnik pre 9 minuta
Veljko ode iz Zvezde – pravo u Premijer ligu

Veljko Milosavljević, mladi srpski defanzivac, napustio je Crvenu zvezdu i potpisao ugovor sa engleskim Bornmutom.

Kako Tanjug saznaje Zvezdi je pripalo obeštećenje od 15 miliona evra plus 10 odsto od naredne prodaje Milosavljevića, što je rekord "crveno-belih". "Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta. Postao je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije, nakon što je prošao kroz omladinsku školu Zvezde, upisavši četrdeset dva nastupa i jedan gol za prvi tim. Veljo, hvala
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Rekordna prodaja Crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto! Loše vesti pred Češku: Veliko…

Rekordna prodaja Crvene zvezde: Šampion oborio transfer rekord dva puta za jedno leto! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 54 minuta
Rekordan transfer na Marakani - Zvezdin štoper završio u Premijer ligi

Rekordan transfer na Marakani - Zvezdin štoper završio u Premijer ligi

Sportski žurnal pre 39 minuta
Pavlović bomba u poslednji čas? Rasplet čeka i Liverpul!

Pavlović bomba u poslednji čas? Rasplet čeka i Liverpul!

Sportske.net pre 1 sat
Nova transfer bomba Galatasaraja! Ilkaj Gundogan stiže u Tursku

Nova transfer bomba Galatasaraja! Ilkaj Gundogan stiže u Tursku

Telegraf pre 1 sat
Pao rekord: Zvezda prodala štopera u Premijer ligu za 15.000.000 evra

Pao rekord: Zvezda prodala štopera u Premijer ligu za 15.000.000 evra

Nova pre 2 sata
Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta

Veljko Milosavljević novi fudbaler Bornmuta

Radio sto plus pre 2 sata
Vreme ističe: Pavlović dobio neočekivani poziv iz Premijer lige!

Vreme ističe: Pavlović dobio neočekivani poziv iz Premijer lige!

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaTanjugPremijer ligafk crvena zvezdasport

Sport, najnovije vesti »

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Novak Đoković saznao kada igra četvrtfinale US opena protiv Tejlora Frica

Danas pre 1 sat
Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Marta Kos: Crna Gora u EU možda već 2028. godine, Albanija 2029.

Danas pre 1 sat
"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

"Orlovi" počeli pripreme za duele sa Letonijom i Engleskom

RTS pre 54 minuta
Jedno od najgorih pojačanja u istoriji junajteda napušta Old traford: Antoni ima novi klub! Loše vesti pred Češku: Veliko…

Jedno od najgorih pojačanja u istoriji junajteda napušta Old traford: Antoni ima novi klub! Loše vesti pred Češku: Veliko razočarenje za srpske navijače u Rigi!

Hot sport pre 54 minuta