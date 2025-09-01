Četvoro uhapšenih, policajac udaren u glavu na antiimigracionom protestu u Londonu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Četvoro ljudi uhapšeno je danas na manjem antiimigracionom skupu u Londonu nakon sukoba sa policijom, tokom kojih je jedan od pripadnika snaga bezbednosti zadobio udarac u lice.

Londonska policija je saopštila da je protest tekao mirnopre nego što je ''mali broj maskiranih demonstranata postao agresivan prema javnosti i policiji“, a zatim je okupljenima naloženo da uklone maske i raziđu se, prenosi Gardijan. ''Hapšenja su izvršena zbog običnog napada demonstranta na pripadnika javnosti, posedovanja droga klase A i B, napada na policiju/prekršaje javnog reda i nerasilaženja'', saopštila je policija. Na protestu je učestvovalo između 50 i
Blic pre 5 sati
