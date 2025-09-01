Protest ispred Pete beogradske gimnazije

Roditelji, građani i učenici Pete beogradske gimnazije blokirali su danas saobraćaj u Ulici Ilije Garašanina, nakon što su se u 7.45 okupili na protestu zbog nepravednih mera v.d. direktorke škole Danke Nešović.

Bend Beogradski sindikat ispred škole drži mini koncert, a članovi te grupe su poručili da su došli da pokažu solidarnost i zajedništvo. Učenici koji su ušli u školu u 7.45, kada je zvono oglasilo početak nove školske godine, sa prozora posmatraju šta se dešava ispred Gimnazije.