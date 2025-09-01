Roditelji i učenici protestovali jutros ispred Pete beogradske gimnazije

Građani, roditelji i učenici okupili su se jutros pre početka nastave ispred Pete beogradske gimnazije kako bi izrazili protest zbog odluke v. d. direktorke Danke Nešović da ne produži ugovor nekim nastavnicima.

Učesnici su nosili transparente "Ne dam Petu", prenosi Radio-televizija Srbije. Skup je obezbeđivala policija, a saobraća u Ulici Ilije Garašanina je bio obustavljen. Učenici te gimnazije saopštili su ranije da je sedmoro profesora, koji su bili zaposleni na određeno, dobilo otkaze nakon što su javno podržavali blokade. Direktorka Nešović izjavila je da nije reč o političkoj nego tehničkoj odluci i da profesorima nisu produženi ugovori zbog smanjenja fonda časova.