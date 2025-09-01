Roditelji i učenici protestovali jutros ispred Pete beogradske gimnazije

Novi magazin pre 9 minuta  |  Beta
Roditelji i učenici protestovali jutros ispred Pete beogradske gimnazije

Građani, roditelji i učenici okupili su se jutros pre početka nastave ispred Pete beogradske gimnazije kako bi izrazili protest zbog odluke v. d. direktorke Danke Nešović da ne produži ugovor nekim nastavnicima.

Učesnici su nosili transparente "Ne dam Petu", prenosi Radio-televizija Srbije. Skup je obezbeđivala policija, a saobraća u Ulici Ilije Garašanina je bio obustavljen. Učenici te gimnazije saopštili su ranije da je sedmoro profesora, koji su bili zaposleni na određeno, dobilo otkaze nakon što su javno podržavali blokade. Direktorka Nešović izjavila je da nije reč o političkoj nego tehničkoj odluci i da profesorima nisu produženi ugovori zbog smanjenja fonda časova.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Protest ispred Pete beogradske gimnazije, bez nastave u Valjevskoj gimnaziji

Protest ispred Pete beogradske gimnazije, bez nastave u Valjevskoj gimnaziji

RTS pre 1 sat
Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije: Protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima (FOTO; VIDEO)

Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije: Protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima (FOTO; VIDEO)

Danas pre 35 minuta
Protest podrške nastavnicima Pete beogradske gimnazije

Protest podrške nastavnicima Pete beogradske gimnazije

Slobodna Evropa pre 55 minuta
Protest ispred Pete beogradske gimnazije

Protest ispred Pete beogradske gimnazije

Vesti online pre 35 minuta
VIDEO: Protest roditelja đaka Pete beogradske gimnazije i građana zbog "nepravednih mera" direktorke

VIDEO: Protest roditelja đaka Pete beogradske gimnazije i građana zbog "nepravednih mera" direktorke

Radio 021 pre 25 minuta
Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije, protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima

Roditelji, nastavnici i učenici ispred Pete beogradske gimnazije, protest zbog odmazde nad prosvetnim radnicima

N1 Info pre 1 sat
FOTO Protest ispred Pete beogradske gimnazije: „Neverovatno je šta radi v.d direktorka, to je teror i osveta nad nastavnicima…

FOTO Protest ispred Pete beogradske gimnazije: „Neverovatno je šta radi v.d direktorka, to je teror i osveta nad nastavnicima koji su bili u blokadi“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

protestsrednjoskolcipeta beogradska gimnazija

Društvo, najnovije vesti »

BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukob sa policijom, studenti ulazili kroz prozor

BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukob sa policijom, studenti ulazili kroz prozor

N1 Info pre 9 minuta
Žandarmerija intervenisala ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Žandarmerija intervenisala ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Beta pre 10 minuta
Danas veliki protest Svi smo ispod nadstrešnice u Beogradu

Danas veliki protest Svi smo ispod nadstrešnice u Beogradu

Beta pre 0 minuta
Ako biste morali da birate…?

Ako biste morali da birate…?

Peščanik pre 0 minuta
GLASOVI IZ GAZE Sami Abu Salem: Ubijanjem novinara, ubija se istina

GLASOVI IZ GAZE Sami Abu Salem: Ubijanjem novinara, ubija se istina

Cenzolovka pre 10 minuta