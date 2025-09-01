Zborovi Zrenjanina pozvali danas, 1. septembra, na obeležavanje deset meseci od pada nadstrešnice PROTEST, 01.9.2025 19:30h

Zborovi građana grada Zrenjanina su pozvali građane Zrenjanina danas, 1. septembra na obeležavanje deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Da podsetimo, prošlo je 10 meseci od ove nezapamćene tragedije, kada je život izgubilo 16 osoba. Oni su u svojoj najavi naveli sledeće: Deset meseci naša srca nepogrešivo i bez straha znaju gde je pravda, upaljena istinom.