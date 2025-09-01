BLOG Obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Građani širom Srbije obeležavaju deset meseci od pada nadstrešnice u kojem je stradalo 16 ljudi

U Mnogim gradovima Srbije održaće se skupovi kojima će se obeležiti 10 meseci od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice od čega je poginulo 16 ljudi. 14.06 Protestna šetnja u Čačku Javite preCedniku da mu u Čačku na radni dan u 12:00 izašlo više ljudi nego juče za pare u celoj Srbiji. pic.twitter.com/Vp3K9x80qy — Dnevna doza Čačanina (@DnevnaDCacanina) September 1, 2025 14.01 Policija privela nastavnika nakon odavanja pošte u Zemunu Na snimku koji su studenti