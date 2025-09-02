Horoskop za utorak, 2. Septembar Ovnu uspeh na putu, Biku priliv novca, Vagi emotivna promena

Sposobnost posmatranja bez osuđivanja je najviši oblik inteligencije.

POSAO: Očekuje vas uspeh na putovanju. Ostvarićete sve ono što ste planirali možda čak i malo više od toga. Ako se radi o odlasku u inostranstvo, moguće je da ćete tamo biti na duže staze. LJUBAV: Otvoreni ste u komunikaciji sa osobom koja vam se dopada i to vas dovodi do veoma pozitivne situacije sa njom. Ona vam može stidljivo priznati da ima iste emocije ka vama. ZDRAVLJE: Povedite računa o svom grlu koje može da bude veoma osetljivo i podložno upalama. Posetite
