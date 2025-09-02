Na današnji dan, 2. septembar

B92 pre 4 sati
Na današnji dan, 2. septembar

Danas je utorak, 2. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

31. p.n.e. - U velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru Oktavijan je pobedio flotu rimskog vojskovodje Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre. 1666 - Četvorodnevni požar je gotovo uništio London. Stradale su mnoge gradjevine medju kojima i katedrala Svetog Pavla. 1752 - Na osnovu odluke Parlamenta u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama je Julijanski kalendar zamenjen Gregorijanskim. Drugi septembar bio je poslednji dan po Julijanskom kalendaru.
