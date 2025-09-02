Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

RTV
NOVI SAD - Na današnji dan 1878. godine rođen je general Milan Nedić, predsednik vlade Srbije u Drugom svetskom ratu, pod okupacijom. U međuratnom periodu nalazio se na mestu načelnika Generalštaba i ministra vojske i mornarice, a u vreme invazije Nemačke komandovao je Trećom grupom armija. Njegova uloga se različito tumači u istoriografiji. Od teze da je bio izdajnik u službi okupatora, do teze da je u pitanju tragična figura, čovek koji je svesno žrtvovao ugled preuzevši funkciju šefa vlade u okupiranoj

Danas je utorak, 2. septembar, 2025. godine. 31. p.n.e. - U pomorskoj bici u Jonskom moru kod gradića Akcijum u severozapadnom delu Grčke, Rimljani su porazili združenu flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i njegove supruge, egipatske kraljice Kleopatre VII, da bi potom 30. pre nove ere pokorili Egipat. Bilo je to poslednje značajno proširenje rimske države, pošto je Egipat do VII veka bio u sastavu Rima (odnosno Vizantije). 1666 - U Londonu je izbio
Na današnji dan, 2. septembar

Na današnji dan, 2. septembar

B92 pre 1 sat
Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

