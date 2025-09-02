Penzioneri, stiže novac - a evo kada da očekujete veći ček

B92 pre 25 minuta
Penzioneri, stiže novac - a evo kada da očekujete veći ček

Fond PIO ima važno obaveštenje za penzionere - isplata penzija za avgust počinje danas.

Primanja će prvi dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate penzija su se opredelili. Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), 5. septembra počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, i za one koji penzije primaju preko tekućih računa i za one koji su se opredelili da penzije podižu na poštanskim šalterima ili da im poštari primanja donose kući.
