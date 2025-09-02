Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 1 sat

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Njega ni ovako ne možete zaustaviti - Nikola Jokić u meču protiv Češke

Srbija i Turska će u direktnom duelu odlučiti koja će selekcija sa prvog mesta Grupe A u nokaut fazu Evropskog košarkaškog prvenstva.

Srbija je odigrala rutinski meč protiv autsajdera Češke, na momente je igrala egzibiciono, a po ekipu je bilo najvažnije da je mogao malo više da odmara centar Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Baš ovakav duel, bez mnogo stresa, bio je potreban ekipi Srbije posle saznanja da kapiten Bogdan Bogdanović zbog povrede neće moći da nastavi takmičenje.

Srbija je ubedljivo pobedila Češku 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) i u sredu od 20:15 će protiv sjajne Turske voditi megdan za prvu poziciju pred nokaut fazu.

Veću minutažu dobili su plejmejker Vasilije Micić koji se od početka šampionata 'traži', kao i drugi centar Nikola Milutinov.

Kada je Micić pogodio najpre 'dugu' dvojku, potom i trojku, dobio je ovacije sa tribina od srpskih navijača.

Od ostalih utakmica dana, a igrali su se mečevi Grupe A i Grupe B, izdvajamo i prvu pobedu Crne Gore, kao i više nego ubedljiv trijumf Nemačke nad Velikom Britanijom - čak 63 razlike.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

’Nas i Čeha 2.256’

Nemanja Mitrović, BBC novinar iz Rige

Ceo dan proveden na ulicama Rige, ali nijedan dres Srbije viđen, a vala ni njenog rivala u četvrtom kolu Evrobasketa 2025 - Češke.

„Možda nas je malo sramota da ih nosimo", govori Vojta iz Češke u šali, dok čeka u redu za hranu u fan zoni ispred Šaomi arene.

Došao je u glavni grad Letonije da isprati njegovu reprezentaciju, ne nadajući se previše po pitanju nastavka takmičenja.

„Demoliraćete nas", reče Vojta i delimično pogodi.

Srbija je zabeležila četvrti trijumf na Evrobasketu 2025.

Pobeda jeste ubedljiva, ali demoliranje - ne baš, iako se pobednik znao već posle prve četvrtine u kojoj su Česi ubacili samo pet poena.

BBC/Nemanja Mitrović Vojta, češki navijač iz Praga

Vojta nosi dres broj 27 jedinog NBA igrača reprezentacije Češke Vita Krejčija koji po njemu nije ispunio očekivanja, a na utakmici protiv Srbije postigao je svega sedam poena.

„Preveliki pritisak mu je nametnut.

„Ali zato vaš Jokić briljira", dodaje Čeh.

Nekoliko metara dalje, Tina, navijačica Srbije nosi upravo dres srpskog asa i na utakmicu sa Češkom doputovala je iz Beča gde živi.

„Kupili smo karte i za finale, pa ćemo se vratiti", radosno govori rođena Banjalučanka.

BBC/Nemanja Mitrović Tina je za svaki slučaj kupila i kartu za finale

Iz Banjaluke, glavnog grada Republike Srpske, jednog od dva entiteta Bosne i Hercegovine, je i Dragan koji je prethodno gledao Srbiju protiv Letonije i za igru „Orlova" kaže da je „dobra".

„Uvek može bolje, ali to ćemo prepustiti selektoru", dodaje 30-godišnjak sa trenutnom adresom u slovenačkom glavnom gradu, Ljubljani.

„Mi guramo dalje i idemo do finala, večeras igramo za Bogdana", dodaje Dragan, misleći na kapitena Srbije Bogdanovića koji se povredio na utakmici protiv Portugala.

BBC/Nemanja Mitrović Dragan (drugi sleva) i drugovi doputovali su u subotu u Rigu za meč sa domacom Letonijom

Kako sam seo u Šaomi arenu, tako sam ponovo video Čeha Vojtu - ali na video bimu, kako gubi u „zimi, zami, zum" igri ali ipak dobija simboličnu nagradu.

„Ne znam kako sam se našao tamo", govori mi i prolazu pošto se vratio na tribinu.

A onda trenutak od koga sam se naježio - reprezentativci Srbije istrčavaju na teren, srećni i nasmejani.

Uspomena za sva vremena.

Siguran sam i ja da igraju za kapitena.

Utakmicu počinjemo beskompromisno - Jokić odmah upisuje dve asistencije i koš za 6:0.

Srbija dominira na svakom polju, publika se raduje, peva se i maše srpskim zastavama, među njima i onom na kojoj piše „Srećan polazak u školu".

I u Letoniji su deca danas krenula u školu, pun je grad bio đaka koji nose cveće nastavnicima za, kako ga zovu, „Dan znanja".

„Nije loše?", pitam Estonca do mene, pri rezultatu 15:3.

„Nije, odlično je", odgovara on.

Na minut do kraja u igru ulazi i kritikovani Vasilije Micić, te uz skandiranje njegovog imena, u finišu prve četvrtine beleži i prve poene.

Publika sporadično uzvikuje i imena drugih igrača, poput Alekse Avramovića, dok Nikolu Jokića dozivaju sa „MVP, MVP".

U jednom trenutku se čulo i „pumpaj, pumpaj" poklič koji se mesecima uzvikuje na antivladinim protestima u Srbiji.

Česi su vremenom uspeli da rezultat smanje na taman toliko razliku da Vojta s početka priče ne bude u pravu, ali je Srbija sve vreme vodila i igrala taman koliko joj je trebalo.

Bilo je još odličnih momenata „Orlova", ali će mi u sećanju posebno ostati minijatura na relaciji Micić - Jokić - Milutinov i zakucavanje srpskog centra, kao i krađa lopte Alekse Avramovića i još jedno zakucavanje Filipa Petruševa.

U 33. minutu publika je odjednom utihnula.

Hladni znoj je oblio srpske navijače jer Vasa Micić se našao na patosu.

Ubrzo je ustao, ali više nije ulazio u igru.

Navijači napuštaju halu nasmejani i nestrpljivo čekaju poslednju utakmicu u grupi protiv Turske u sredu.

„Samo da Vasa proradi, a proradiće", govori mi Dragan, koga sam sreo pri polasku, uverljivo.

Grupa A: Turci lako 'rešili' Estonce, Litvanci rutinski sa Portugalcima

Košarkaši Turske su bez većih problema savladali selekciju Estonije u Rigi 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15).

Ekipa selektora Ergina Atamana potvrdila je kvalitet i ambicije i danas protiv nejakog rivala, najavivši da u dobroj formi dočekuje okršaj sa Srbijom u sredu koji će odlučiti o prvom mestu u grupi.

Turke je, kao i na prethodnim utakmicama, predvodio „Bejbi Jokić", kako je nadimak centra Alperena Šenguna.

Ubacio je 21 poen i zabeležio osam skokova.

Ercan Osmani dodao je na to još 14 poena i deset uhvaćenih lopti, dok je Adem Bona meč završio sa 12 poena.

Kod Estonaca, kojima je ovo bio treći poraz u grupnoj fazi takmičenja, najzapaženiji bio je Kristijan Kulame sa 16 poena, a četiri manje ubacio je Kregor Hermet.

U Grupi A, domaćin Letonija je rutinski savladala Portugal 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19).

Letonci sada imaju skor 2-2 i u poslednjem kolu u grupi biće veliki favorit protiv Češke.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Davis Bertans, košarkaš Letonije, u prodoru pored dvojice igrača Portugala

Grupa B: Nemačka rasturila Britaniju, Litvanci dobili rovovsku bitku protiv Finaca

Jussi Eskola/EPA/Shutterstock

Preživela je crnogorska košarkaška reprezentacija utakmicu koja je bila 'biti ili ne biti' na Evropskom prvenstvu.

Posle tri ubedljiva poraza protiv tri najjača protivnika u Grupi B, Crna Gora je u matine terminu u finskom Tampereu u dramatičnoj utakmici savladala Švedsku 87:81 (18:15, 22:19, 31:24 i 23:16).

Crnogorcima je od ovog meča zavisilo da li će zadržati nadu da se ipak plasiraju u osminu finala - poraz bi značio da više nemaju nikakve šanse.

Šveđani su u poslednjoj četvrtini napravili seriju 10-0 i poveli 75:70, ali se u ekipi Crne Gore 'pojavio' Kajl Olmen.

Fenomenalnom rolom u poslednjim minutima - nanizao je 10 poena - vratio je prednost Crnoj Gori.

Do tada je iz igre šutirao 0-9.

Šveđani su se potom približili Crnogorcima na poen, ali su prosuli nekoliko prilika u napadu da preokrenu.

Još jednu sjajnu partiju pružio je centar Nikola Vučević, prva zvezda oslabljenog crnogorskog tima, sa 23 poena.

Odlučujući meč za Crnu Goru je u sredu, 3. septembra protiv Velike Britanije (od 12:30).

U derbiju dana Grupe B, Litvanci su dobili rovovsku bitku protiv upornih Finaca, nošenih podrškom sa tribina.

Litvanija je pobedila 81:78 i u poslednjem kolu protiv Švedske ima priliku da zauzme drugo mesto u grupi.

Finci igraju protiv Nemačke koja je dominirala i svim dosadašnjim utakmicama.

EPA

Slavni engleski igrač Gari Lineker svojevremeno je rekao da je „fudbal jednostavna igra u kojoj 22 čoveka jure loptu 90 minuta, a na kraju uvek pobede Nemci".

U slučaju košarke na ovom EP, a pogotovo kad je u pitanju današnji duel sa Velikom Britanijom, moglo bi da se parafrazira da je „košarka jednostavna igra u kojoj samo Nemci jure loptu 40 minuta i na kraju pobede".

Nemačka selekcija je u Tampereu ubedljivo savladala Veliku Britaniju 120:57 i sačuvala maksimalan učinak na šampionatu sa četiri pobede.

Britanci su i dalje bez pobede na EP i šanse za plasman u nokaut fazu sada su im svedene na minimum.

Najbolji strelac Nemačke danas je bio Tristan da Silva sa 25 poena, Denis Šreder dodao je 19, a Franc Vagner je upisao 18 poena i 10 asistencija.

Po 11 poena za Britance postigli su Pol Vilan i Majls Heson.

