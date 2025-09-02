BBC vesti na srpskom

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, Island namučio Sloveniju

Veliki uspeh tima selektora Adisa Bećiragića, koji će u poslednjem kolu protiv Gruzije odlučivati o direktnom plasmanu u narednu fazu.

BBC News pre 44 minuta
Jusuf Nurkić
REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Jusuf Nurkić, najbolji igrač Bosne i Hercegovine, bio je među najzaslužnijima za veliku pobedu balkanske selekcije nad Grčkom

Košarkaši Bosne i Hercegovine (BiH) napravili su najveće iznenađenje dosadašnjeg toka Evrobasketa pošto su u četvrtom kolu grupe C savladali favorizovanu Grčku.

Janis Adetokumbo, najbolji igrač Grčke na Evrobasketu i jedan od najboljih na celom turniru, odmarao je zbog blaže povrede kolena, što je Bosna iskoristila da dođe do druge pobede na turniru, koja bi mogla da joj otvori vrata druge faze u Rigi.

Ekipa selektora Adisa Bećiragića je velikom serijom u drugoj četvrtini prešla u vođstvo, pre svega dobrom odbranom, jer su Grci u tom periodu gotovo šest minuta bili bez poena.

Ovo je druga pobeda Bosne i Hercegovine na Kipru, koliko imaju i Španija i Italija, koje kasnije u utorak igraju međusobni duel.

Gruzija je lako zabeležila drugi trijumf u meču sa autsajderom Kiprom - ubedljivih 93:61.

U poslednjem kolu, Gruzija i Bosna će odlučivati o karti za osminu finala.

Grčkoj je ovo prvi poraz i u poslednjem kolu protiv Španije pokušaće da izbori prvo mesto u grupi, na koje pretenduju i španska i italijanska reprezentacija.

Edin Atić u duelu sa Kostasom Adetokumbom
GEORGI LICOVSKI/EPA
Edin Atić (levo) bio je jedan od najboljih u timu BiH
Adis Bećiragić
GEORGI LICOVSKI/EPA
Selektor Adis Bećiragić bio je zadovoljan posle pobede na Grčkom

Selekciju BiH predvodio je NBA centar Jusuf Nurkić 18 poena i 10 skokova, a isti broj koševa imao je i naturalizovani plejmejker Džon Roberson, dok je Edin Atić imao 15 poena i osam skokova.

U izostanku Janisa Adetokumba, najbolji u grčkom timu bili su Kostas Slukas i Tajler Dorsi sa 15, odnosno 14 poena.

Janis Adetokumbo je meč ispratio sa klupe
GEORGI LICOVSKI/EPA
Janis Adetokumbo je meč ispratio sa klupe, jer je selektor Vasilis Spanulis rešio da ga odmori na meču protiv Bosne i Hercegovine
navijači
GEORGI LICOVSKI/EPA
Grčka tradicionalno ima veliku podršku kada igra na Kipru, ali je i Bosna imala navijače u hali u Limasolu

Izrael je u poljskim Katovicama savladao Belgiju u četvrtom kolu grupe D, iako je umalo doveo trijumf u pitanje u samoj završnici - 92:89.

Delovalo je da će rutiski do pobede, jer je gotovo čitav meč imao dvocifrenu prednost, u poslednji minut je ušao sa devet poena viška, a Belgijanci serijom brzih pogodaka prišli na samo tri poena zaostatka, ali nisu uspeli da prelome meč.

Kao i u svakom meču na Evrobasketu, Izraelce je do pobede vodila prva zvezda Deni Avdija sa 22 poena, a Roman Sorkin ubacio je 18.

Najefikasniji kod Belgijanaca bio je Emanuel Lakomt sa 15 poena.

Odličan je bio i Hans Vanvajn, koji je umalo postao šesti igrač u istoriji Evrobasketa sa tripl-dablom, jer je meč završio sa 14 poena, 11 skokova i devet asistencija.

Deni Avdija i Emanuel Lekomt
Lukasz Gagulski/EPA
Deni Avdija (levo) još jednom je ubacio više od 20 poena na ovogodišnjem Evrobasketu

Slovenija je na suv kvalitet dobila uporni i 'dosadni' Island kome još nedostaje malo košarkaškog štofa i drskosti za veća dela.

Mučili su Islanđani Slovence tokom većeg dela meča, a u poslednjoj četvrtini su sipali trojke odakle su stigli.

Luka Dončić je predvodio ekipu Slovenije sa 26 poena, ali je meč-viner zapravo bio Aleksej Nikolić, koji je osim datih 17 poena, u prelomnim trenucima bio kormilar slovenačkog jedrenjaka na uzburkanom moru.

Martin Hermanson je sa 22 poena bio najefikasniji u ekipi Islanda, koja može i da žali za nekim propuštenim šansama kada je disala Sloveniji za vratom.

Ipak, brzopletost, naivnost i nedostatak iskustva bili su prevaga u meču Grupe D.

Četvrto kolo Evrobasketa, utorak, 2. septembar:

GRUPA C

  • Grčka - BiH 77:80
  • Kipar - Gruzija 61:93
  • Italija - Španija (20:30)

GRUPA D

  • Belgija - Izrael 89:92
  • Island - Slovenija 79:87
  • Francuska - Poljska (20:30)

