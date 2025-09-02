PSG Novi Sad: Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije

Beta pre 1 sat

Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) je danas saopštio da je u ponedeljak uveče policija napala građane, nakon komemorativnog skupa povodom deset meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici i zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova i načelnika novosadske policije.

U saopštenju PSG piše da se napad na građane kod Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kako bi pružili podršku studentima, desio se “bez ikakvog razloga”,

Ta stranka tvrdi da su tada "pripadnici policije nasrnuli na okupljene građane koristeći šok bombe".

Ovim činom policija je, dodaje PSG Novi Sad, "zgazila autonomiju univerziteta i jasno se stavila na stranu režima koji ne preza ni od najbrutalnijeg nasilja kako bi se održao na vlasti".

“Naređenje za ovu intervenciju očigledno je došlo sa samog vrha režima, sa ciljem da se građani Novog Sada zastraše i ponize, kao i da se pošalje jasna poruka svima onima koji su ustali protiv diktature, a to je da će se na svaku kritiku vlasti odgovoriti pendrekom”, ocenili su iz ove stranke.

PSG Novi Sad je zato zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića kao i načelnika novosadske policije Nevenka Marića, koji su, kako se t5vri direktno odgovorni za nasilje koje je policija sinoć sprovela nad građanima Novog Sada.

Njihove ostavke PSG traži i za zbog "činjenicu da je policija pretvorena u pretorijansku gardu", koja, kako pise u saopštenju, umesto da služi građanima Srbije, sada služi isključivo režimu Aleksandra Vučića”.

(Beta, 02.09.2025)

Povezane vesti »

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima komemorativne šetnje

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima komemorativne šetnje

Nova pre 3 minuta
Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima sinoćnje komemorativne šetnje

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima sinoćnje komemorativne šetnje

Danas pre 8 minuta
Kako je korupcija u Srbiji za predsednika postala 'laka tema'

Kako je korupcija u Srbiji za predsednika postala 'laka tema'

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Akademski plenum: Napad policije na građane u komemorativnoj šetnji je poslednji trzaj autokratskog režima

Akademski plenum: Napad policije na građane u komemorativnoj šetnji je poslednji trzaj autokratskog režima

Glas Šumadije pre 1 sat
KOMEMORATIVNIM SKUPOM NA ŽELEZNIČKOJ STANICI OBELEŽENO 10. MESECI OD NOVOSADSKE TRAGEDIJE

KOMEMORATIVNIM SKUPOM NA ŽELEZNIČKOJ STANICI OBELEŽENO 10. MESECI OD NOVOSADSKE TRAGEDIJE

Valjevska posla pre 37 minuta
Mond: Srbija uzdrmana najvećim protestom protiv vlasti u svojoj istoriji

Mond: Srbija uzdrmana najvećim protestom protiv vlasti u svojoj istoriji

Nova pre 1 sat
Mup: Napadnuta policija u Novom Sadu, policajac pogođen ciglom

Mup: Napadnuta policija u Novom Sadu, policajac pogođen ciglom

Pravda pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistar unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima komemorativne šetnje

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima komemorativne šetnje

Nova pre 3 minuta
Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima sinoćnje komemorativne šetnje

Novosadski PMF optužio policiju za nasilje nad učesnicima sinoćnje komemorativne šetnje

Danas pre 8 minuta
Kako je korupcija u Srbiji za predsednika postala 'laka tema'

Kako je korupcija u Srbiji za predsednika postala 'laka tema'

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Sećate li se poslednje Gitarijade u Inđiji? (VIDEO)

Sećate li se poslednje Gitarijade u Inđiji? (VIDEO)

In medija pre 3 minuta
Novi Sad dobio SPAM iz plave zone: Ne klikćite na kaznu od 114 RSD

Novi Sad dobio SPAM iz plave zone: Ne klikćite na kaznu od 114 RSD

Luftika pre 17 minuta