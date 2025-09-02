Skupština Republike Srpske o izboru nove vlade

Posebna sednica Skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je izbor nove entitetske vlade, počela je u Banjaluci.

Mandatara za sastav Sava Minića predložio je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji nije imao ovlašćenje da to učini budući da više nije predsednik Republike Srpske.

Pravni stručnjaci i predstavnici opozicionih stranaka upozorili su ranije da nova vlada zbog toga neće biti legalna, a samim tim ni legitimna.

Dodiku je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 6. avgusta oduzela mandat predsednika Republike Srpske, na osnovu pravosnažne presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

Prema Ustavu Republike Srpske, mandatara predlaže predsednik tog entiteta BiH, što Dodik više nije, iako se i dalje predstavlja kao nosilac te funkcije. Centralna izborna komisija BiH je za 23. novembar raspisala vanredne izbore za predsednika Republike Srpske.

Mandat Miniću, dosadašnjem ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i kadru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Dodik je dodelio nakon što je višegodišnji premijer Radovan Višković 22. avgusta podneo ostavku.

U zaključcima usvojenim na sednici održanoj istog dana kada je prihvaćena Viškovićeva ostavka, Skupština Republike Srpske je pozvala Dodika da nastavi da obavlja funkciju predsednika, odbacila vanredne izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH i naložila entitetskim institucijama da ne sarađuju sa tim telom.

Opozicija u Republici Srpskoj je upozorila da Dodikova vlast na taj način ulazi u zonu krivičnih dela i kršenja ustavnog poretka BiH.

Vladajuća koalicija u Skupštini Republike Srpske, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, za 25. oktobar je raspisala referendum na kojem birači treba da se izjasne da li prihvataju odluke Šmita, Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH, što uključuje i pravosnažnu presudu Dodiku.

(Beta, 02.09.2025)

