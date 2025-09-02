Srpski predsednik stigao u Peking, predviđeni sastanci sa predsedncima Kine i Rusije

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Kini, gde će na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, prenela je u utorak Radio-televizija Srbije (RTS).

Tokom posete Pekingu, Vučić će se sastati sa Sijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i s drugim visokim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Vučić će u sredu, 3. septembra, prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

Vučić se sa predsednikom Kine sastao tokom posete Pekingu u oktobru 2023. godine, kada je potpisano 18 sporazuma, uključujući i Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Kine.

Si Điping je posetio Srbiju u maju 2024, kao i 2016. godine, što je bila prva poseta predsednika Kine Srbiji nakon 32 godine i tada je potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu.

U maju 2024. godine, tokom posete Sija Srbiji, dvojica predsednika su potpisali Zajedničku izjavu o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću, a razmenjeno je i 28 dokumenata o saradnji.

Vučić je tada istakao da je Srbija ponosna na čelično prijateljstvo sa Kinom i da to prijateljstvo niko neće moći da raskine, kao i da će dve zemlje nastaviti zajednički da rade na dobrobit svojih naroda.

Kineski predsednik je tada rekao da čelično prijateljstvo Kine i Srbije neprekidno jača i istakao da Kina podržava Srbiju u tome da se pridržava svoje nezavisnosti, kao i da podržava napore Srbije da očuva suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova.

Spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Kine je u prvih šest meseci ove godine porasla na 4,33 milijarde američkih dolara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 3,62 milijarde, rečeno je u Privrednoj komori Srbije.

Kina je prošle godine bila pojedinačno najveći investitor u Srbiji sa više od milijardu evra investicija na godišnjem nivou.

Najveći kineski investitori u Srbiji su kompanija Ziđin, koja je 2018. godine investirala u RTB Bor, kao i kompanija Hestil koja je izvršila akvizaciju Železare Smederevo 2016. godine.

Pored toga, značajna je i investicija kompanije Šandong Linglong u izgradnju fabrike guma u Zrenjaninu 2019. godine, a u Kragujevcu je u novembru 2019. otvorena kineska fabrika za proizvodnju komponenti za unutrašnjost automobila.

Srbija pridaje značaj saradnji sa Kinom u okviru mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i kroz inicijativu "Pojas i put".

