Vremenska prognoza za ponedeljak 2. septembar 2025: Danas sunčano i toplo uz slab južni i jugoistočn

Beta pre 45 minuta

U Srbiji će biti sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se očekuje postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 34 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. U toku noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Najniža temperatura biće od 15 do 18, a najviša oko 33 stepena.

(Beta, 02.09.2025)

