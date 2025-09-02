Vremenska prognoza za sredu 3. septembar: Sutra pre podne sunčano, uveče nestabilno vreme

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, a u drugom delu dana promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Repubičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Minimalna temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepena.U Beogradu će pre podne pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren severozapadni vetar.

Minimalna temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

U četvrtak će biti promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije. Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena.

Biometeorološka prognoza za sredu 3. septembar:

Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Beta, 02.09.2025)

Povezane vesti »

Sutra u Novom Sadu nestabilno: Mogući su pljuskovi sa grmljavinom

Sutra u Novom Sadu nestabilno: Mogući su pljuskovi sa grmljavinom

Radio 021 pre 26 minuta
Prognoza RHMZ-a: Sutra prepodne sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno

Prognoza RHMZ-a: Sutra prepodne sunčano, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno

NIN pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu 3. septembar: Sutra pre podne sunčano, uveče nestabilno vreme

Vremenska prognoza za sredu 3. septembar: Sutra pre podne sunčano, uveče nestabilno vreme

Radio sto plus pre 51 minuta
Stižu pljuskovi, grad i jaka oluja! Sutra ponesite kišobrane - ujutru sunčano, a onda haos

Stižu pljuskovi, grad i jaka oluja! Sutra ponesite kišobrane - ujutru sunčano, a onda haos

Alo pre 1 sat
Olujno nevreme, kiša, možda i grad Evo gde već večeras može da bude nevreme

Olujno nevreme, kiša, možda i grad Evo gde već večeras može da bude nevreme

Dnevnik pre 1 sat
Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom: Prete olujne nepogode, moguć i grad!

Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru pljuskova sa grmljavinom: Prete olujne nepogode, moguć i grad!

Telegraf pre 2 sata
(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže…

(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže drastično osveženje

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Studenti u blokadi pokreću podkast o aferama vlasti: "Ko je tebi kriv?"

Studenti u blokadi pokreću podkast o aferama vlasti: "Ko je tebi kriv?"

N1 Info pre 21 minuta
Zapadne agencije o sinoćnim protestima u Srbiji: Desetine hiljada traže pravdu i vanredne izbore

Zapadne agencije o sinoćnim protestima u Srbiji: Desetine hiljada traže pravdu i vanredne izbore

Beta pre 1 minut
Mojsilović primio novu generaciju polaznika Generalštabnog usavršavanja

Mojsilović primio novu generaciju polaznika Generalštabnog usavršavanja

RTV pre 41 minuta
"Ko je tebi kriv?": Studenti u blokadi pokreću podkast o aferama vlasti

"Ko je tebi kriv?": Studenti u blokadi pokreću podkast o aferama vlasti

Radio 021 pre 11 minuta
Fondacija „Evro za znanje“: Trideset stipendija za najbolje učenike i studente

Fondacija „Evro za znanje“: Trideset stipendija za najbolje učenike i studente

Danas pre 26 minuta