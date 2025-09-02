Vremenska prognoza za sredu 3. septembar: Sutra pre podne sunčano, uveče nestabilno vreme

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano, a u drugom delu dana promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Repubičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana u jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

U zoni premeštanja hladnog fronta preko našeg područja, lokalno se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar.

Minimalna temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepena.U Beogradu će pre podne pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren severozapadni vetar.

Minimalna temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

U četvrtak će biti promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije. Od petka pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena.

Biometeorološka prognoza za sredu 3. septembar:

Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

