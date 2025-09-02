Sutra u Novom Sadu nestabilno: Mogući su pljuskovi sa grmljavinom

U Novom Sadu će u sredu biti nestabilno i mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Minimalna temperatura biće 18, a maksimalna dnevna 27 stepeni. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. U četvrtak suvo, promenljivo oblačno i biće od 17 do 29 stepeni. I petak promenljivo oblačan. Najniža temperatura biće 17, a najviša 32 stepena. U subotu malo vedrije, uz temperaturu koja će se kretati od 16 do 29 stepeni. U nedelju slično - umereno oblačno, a temperatura će biti od 15 do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 3. septembar:
