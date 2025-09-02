Oboren rekord: Leto u ovoj evropskoj zemlji najtoplije od kako se vode evidencije

Velika Britanija je doživela svoje najtoplije leto otkako su počela merenja 1884. godine, a velika je verovatnoća da ce se suočiti sa sličnim velikim vrućinama u budućnosti, zbog klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem, saopštila je danas britanska Meteorološka služba.

U saopštenju se navodi da je ove godine tokom letnjih meseci, juna, jula i avgusta, u Velikoj Britaniji zabeležena prosečna temperatura od 16,1 stepeni Celzijusa, što je premašilo rekord iz 2018. godine kada je prosečna temperatura tokom ta tri meseca iznosila 15,76 stepeni Celzijusa. Meteorološka služba je saopštila da je prosečna temperatura ovog leta bila 1,51 stepeni Celzijusa iznad dugoročnog meteorološkog proseka. Britanija je tokom leta imala četiri toplotna
