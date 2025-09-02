Velika Britanija doživela najtoplije leto u istoriji

Velika Britanija je zabeležila najtoplije leto u istoriji, saopštio je Meteorološki zavod te zemje, nakon što se zemlja suočila sa četiri toplotna talasa u jednoj sezoni.

Prosečna temperatura za meteorološko leto, koje obuhvata jun, jul i avgust, bila je 16,1°C , što je znatno iznad trenutnog rekorda od 15,76°C postavljenog 2018. godine. Svih pet najtoplijih leta u istoriji zabeleženih dogodilo se od 2000. godine što je jasan signal globalnog zagrevanja za koje naučnici kažu da je rezultat povećanja koncentracije gasova staklene bašte u atmosferi. Meteorološki zavod je saopštio da je sproveo brzu analizu koja je otkrila da su