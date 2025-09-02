"Školska godina počela regularno": Dejan Vuk Stanković: "Problema bilo u jednoj školi, stiže novi direktor"

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je jutros da je nova školska godina u Srbiji počela regularno i da je jedino bilo problema sa započinjanjem nastave u Osnovnoj školi "Pavle Savić" u Mirijevu, ali da u tu školu dolazi novi direktor kako bi se stanje normalizovalo.

"U školu 'Pavle Savić', koja je vrlo brojna škola, treba da stigne, ako već i nije stigao, novi direktor, zajedno sa načelnikom školske uprave za Beograd, da normalizuju stanje i da omoguće nesmetano odvijanje nastavnog procesa, da deca mogu regularno da dolaze da pohađaju nastavu, da stiču nova znanja, veštine, da se druže i da budu deo obrazovnog procesa", rekao je Stanković za Pink. Na pitanje kako će se rešiti situacija u toj osnovnoj školi, gde juče nije bilo