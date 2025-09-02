Bez nastave u OŠ "Pavle Savić" i 3. septembra, smenjeni direktor obratio se građanima ispred škole

Nastava u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Mirijevu neće biti realizovana ni u sredu, 3. septembra 2025. godine, saopštio je kolektiv ove ustanove.

Smenjeni direktor Milan Krstić i danas se obratio građanima ispred ove ustanove, gde je poručio da su priču dugu sedam godina prekinuli ljudi iz opštine i nadležnog ministarstva. Kako se navodi u obaveštenju koje je kolektiov škole uputio roditeljima, škola je od 29. avgusta ostala bez direktora i pomoćnika direktora, kao i bez novog rasporeda časova. U takvim uslovima, kako ističu, nije moguće obezbediti adekvatno funkcionisanje škole i organizovanje nastavnog