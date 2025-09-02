Zaposleni na određeno vreme u “Sremcu” bez ugovora ove školske godine

Jug press pre 57 minuta
Zaposleni na određeno vreme u “Sremcu” bez ugovora ove školske godine

NIŠ Nastavnici koji su u Prvoj niškoj gimnaziji “Stevan Sremac” do sada radili na određeno vreme, u ovoj školskoj godini ostaju bez ugovora.

Kako navodi kolektiv najstarije niške gimnazije, u pitanju je diretkna politička odmazda zbog podrške učenicima tokom blokada. “Svi nastavnici koji su radili na određeno vreme u prethodnoj školskoj godini nisu dobili ugovore za ovu školsku godinu. To je direktna politička odmazda prema ljudima koji su bili deo kolektiva koji je stao u odbranu dostojanstva škole i koji je javno podržao učenike tokom obustave nastave”, reči su kolektiva najstarije gimnazije u Nišu.
