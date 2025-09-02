Kad i gde možete da gledate meč Novak Đoković – Tejlor Fric na US openu?

Srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US opena protiv Tejlora Frica.

Novak Đoković će se u sredu rano ujutro po centralnoevropskom vremenu boriti za grend slem polufinale. Meč Srbina i Amerikanca je drugi po redu u večernjoj sesiji. U utorak na sredu od 1 sat nakon ponoći sastaće se Arina Sabalenka i Marketa Vondrušova na stadionu „Artur Eš“, a posle njih će na teren izaći Novak Đoković i Tejlor Fric. To znači da će Novakov meč početi oko pola tri ujutru, ako ne i kasnije. Biće to njihov 11. međusobni duel, a svih 10 prethodnih