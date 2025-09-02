Srednjoškolci o režimskim medijima: Oni su sekira koja lažima deli narod na zavađene strane

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Srednjoškolci o režimskim medijima: Oni su sekira koja lažima deli narod na zavađene strane

Srednjoškolci koji u Beogradu predvode komemorativnu šetnju, organizovanu povodom 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, poručili su večeras da su slobodni mediji i istina stubovi svakog normalnog društva, a da je istina u Srbiji zatvorena i građanima se nudi na kašičicu.

Taj govor emitovan je kod Politike. Srednjoškolci su u snimljenoj poruci poručili da se vlast plaši istine, jer je ona na strani onih koji se bore za načela, a ne za korist, i da zbog toga „grčevito drže televizije sa nacionalnom frekvencijom u svojim krvavim rukama“. „Javni medijski servis sa dugom istorijom toliko se bori da održi privid normalnosti da su, dok su zgrade Radio-televizije Srbije bile blokirane, snimali niskobudžetni dnevnik u studiju režimske
Novi Sad

