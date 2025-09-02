Srbija: „Deset meseci je dugo, a ništa se nije promenilo“

Dojče vele pre 1 sat
U gradovima širom Srbije održani su komemorativni skupovi povodom deset meseci od tragedije u Novom Sadu. O tome izveštavaju i mediji na nemačkom.

Desetine hiljada ljudi okupile su se u Beogradu i drugim gradovima Srbije, zahtevajući vanredne izbore i odgovornost vlasti nakon što je pre deset meseci, 1. novembra 2024, u Novom Sadu došlo do urušavanja renovirane nadstrešnice na železničkoj stanici, pri čemu je poginulo 16 osoba – pišu mediji sa nemačkog govornog područja. Sećanje i simbolika „Šesnaest gimnazijalaca prešlo je preko Savskog trga držeći u rukama bele ruže“, navodi Tagesšau ukazujući da su
Preuzimanje štafete i represija kada niko ne gleda: Komemorativni skupovi širom Srbije

Mašina pre 4 minuta
Akademski plenum: Napad policije u Novom Sadu - poslednji trzaj autokratskog režima

N1 Info pre 13 minuta
Studenti i Zbor gradjana i u Pirotu organizovali Komemorativni protest za 16 tragično preminulih u Novom Sadu

Plus online pre 14 minuta
Protesti u Srbiji: Reakcije nakon intervencije policije u Novom Sadu, oglasio se i MUP

NIN pre 4 minuta
Nemački mediji: Višemesečni protesti uzdrmali predsednika Vučića i njegovu SNS

N1 Info pre 23 minuta
Austrijski mediji: Studenti i srednjoškolci protestima predstavljaju najveći izazov Vučićevoj vlasti do sada

Nova pre 44 minuta
Šta pišu mediji na nemačkom: „Protesti protiv korupcije i autoritarnog stila vladavine predsednika Vučića“

Danas pre 19 minuta
