Cik u Prištini verifikovao učešće Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: Tanjug
Predsednik Centralne izborne komisije u Prištini Krešnik Radonići izjavio je da je učešće kandidata Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima 12. oktobra u AP Kosovo i Metohija verifikovano, nakon što je CIK u Prištini prihvatila odluke Panela za žalbe i prigovore, preneli su prištinski mediji.

Vrhovni sud u Prištini odbacio je žalbu dvojice članova CIK-a iz Samoopredeljenja na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke o sertifikaciji Srpske liste za lokalne izbore 12. oktobra. Samoopredeljenje je 26. avgusta Vrhovnom sudu u Prištini podnelo žalbu na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke, kojom je CIK-u naloženo da Srpskoj listi odobri učešće na lokalnim izborima u AP Kosovo i Metohija raspisanim za 12. oktobar. Izborni panel za žalbe je 24.
Blic pre 10 minuta
RTV pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Danas pre 10 sati
Blic pre 10 minuta
