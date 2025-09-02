Katastrofalne posledice zemljotresa: U Avganistanu poginulo više od 1.400 ljudi, uništeno 8.000 kuća

Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio Avganistan premašio je 1.400, saopštili su talibani. "Povređeno je više 1.300 ljudi", naveo je portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid na društvenoj mreži X.

Zvaničnici Ujedinjenih nacija u Avganistanu kažu da su spasioci trenutno u trci sa vremenom da dođu do udaljene planinske oblasti koju je u nedelju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi AP. Kako se navodi, nepristupačan teren otežava akcije spasavanja i dopremanja humanitarne pomoći. "Molimo međunarodnu zajednicu da pomogne.