MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

Euronews pre 27 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, na području PU za grad Beograd i 23 područne policijske uprave, u toku jučerašnjeg dana, održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, na kojima je prisustvovalo ukupno 19.665 lica (Beograd 9.080), a na 18 lokacija saobraćaj je bio blokiran.

Ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu sinoć se dogodio incident, gde su, podsećamo, pripadnici PU u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta. Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

MUP navodi da je na 38 lokacija bilo "neprijavljenih javnih okupljanja", na njima oko 20.000 ljudi

MUP navodi da je na 38 lokacija bilo "neprijavljenih javnih okupljanja", na njima oko 20.000 ljudi

N1 Info pre 42 minuta
Novosadska policija privela troje nakon nasilja kod kampusa, MUP tvrdi: "Profesionalno smo reagovali"

Novosadska policija privela troje nakon nasilja kod kampusa, MUP tvrdi: "Profesionalno smo reagovali"

Radio 021 pre 42 minuta
MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

RTV pre 22 minuta
MUP objavio koliko ljudi je juče bilo na protestima

MUP objavio koliko ljudi je juče bilo na protestima

Nova pre 27 minuta
MUP: U Novom Sadu privedene tri osobe, dve zadržane u pritvoru

MUP: U Novom Sadu privedene tri osobe, dve zadržane u pritvoru

Danas pre 42 minuta
Skupovi širom Srbije: Manji incidenti u Novom Sadu (VIDEO)

Skupovi širom Srbije: Manji incidenti u Novom Sadu (VIDEO)

Serbian News Media pre 11 minuta
MUP: Juče održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, sa 19.665 lica

MUP: Juče održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, sa 19.665 lica

Sputnik pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPprotestiPolicijabeograd

Politika, najnovije vesti »

Dve paralelne sednice u Bogatiću - opozicije na ulici sa građanima i vlasti u zgradi Opštine, prisutna i policija

Dve paralelne sednice u Bogatiću - opozicije na ulici sa građanima i vlasti u zgradi Opštine, prisutna i policija

N1 Info pre 6 minuta
MUP navodi da je na 38 lokacija bilo "neprijavljenih javnih okupljanja", na njima oko 20.000 ljudi

MUP navodi da je na 38 lokacija bilo "neprijavljenih javnih okupljanja", na njima oko 20.000 ljudi

N1 Info pre 42 minuta
Novosadska policija privela troje nakon nasilja kod kampusa, MUP tvrdi: "Profesionalno smo reagovali"

Novosadska policija privela troje nakon nasilja kod kampusa, MUP tvrdi: "Profesionalno smo reagovali"

Radio 021 pre 42 minuta
MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

RTV pre 22 minuta
Elek: Jedinstvo srpskog naroda ključ u predstojećoj borbi za prava i opstanak

Elek: Jedinstvo srpskog naroda ključ u predstojećoj borbi za prava i opstanak

RTS pre 7 minuta