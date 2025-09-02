MUP: U ponedeljak održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, prisustvovalo 19.665 lica

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su, na području PU za grad Beograd i 23 područne policijske uprave, u toku jučerašnjeg dana, održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, na kojima je prisustvovalo ukupno 19.665 lica (Beograd 9.080), a na 18 lokacija saobraćaj je bio blokiran.

Ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu sinoć se dogodio incident, gde su, podsećamo, pripadnici PU u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta. Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja