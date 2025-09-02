Nakon zemljotresa u kojem je poginulo 800 ljudi, spasioci u Avganistanu u trci s vremenom

N1 Info pre 39 minuta  |  Hina/Reuters
Nakon zemljotresa u kojem je poginulo 800 ljudi, spasioci u Avganistanu u trci s vremenom

Spasioci u Avganistanu pokušaće da dođu do zabačenih i izolovanih sela u istočnoj pokrajini Kunar, epicentru zemljotresa u kojem je poginulo 800, a povređeno skoro 3.000 ljudi, objavile su vlasti.

U ponedeljak su izvedene operacije potrage i spasavanja u četiri sela u Kunaru, a sada je fokus na zabačenim planinskim selima, rekao je Ehsanula Ehsan, načelnik pokrajinske uprave za upravljanje katastrofama. "Ne možemo tačnije da predvidimo koliko još tela ima ispod ruševina. Naš je cilj da sprovedemo operacije spasavanja što je pre moguće i počnemo raspodelu pomoći pogođenim porodicama", rekao je Ehsan. On je rekao da su na teren izašle sve vladine i strane
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Broj poginulih u zemljotresu u Avganistanu porastao na više od hiljadu

Broj poginulih u zemljotresu u Avganistanu porastao na više od hiljadu

RTS pre 14 minuta
Očajnička potraga za preživelima u Avganistanu: Helikopteri nadleću ruševine, sela potpuno zatrpana nakon zemljotresa

Očajnička potraga za preživelima u Avganistanu: Helikopteri nadleću ruševine, sela potpuno zatrpana nakon zemljotresa

Nova pre 1 sat
Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 900 ljudi

Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 900 ljudi

N1 Info pre 24 minuta
Katastrofa u Avganistanu: Broj poginulih u razornom zemljotresu porastao na 1.124, više od 3.500 povređenih

Katastrofa u Avganistanu: Broj poginulih u razornom zemljotresu porastao na 1.124, više od 3.500 povređenih

Blic pre 1 sat
Broj poginulih u Avganistanu zbog zemljotresa premašio hiljadu

Broj poginulih u Avganistanu zbog zemljotresa premašio hiljadu

RTV pre 1 sat
Broj žrtava snažnog zemljotresa u Avganistanu porastao na 900

Broj žrtava snažnog zemljotresa u Avganistanu porastao na 900

NIN pre 2 sata
Broj žrtava snažnog zemljotresa u Avganistanu porastao na 900, povređeno 3.000 ljudi

Broj žrtava snažnog zemljotresa u Avganistanu porastao na 900, povređeno 3.000 ljudi

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresAvganistan

Svet, najnovije vesti »

Putin sa Ficom: Moguće naći konsenzus o bezbednosnim garancijama Ukrajini (video)

Putin sa Ficom: Moguće naći konsenzus o bezbednosnim garancijama Ukrajini (video)

Pravda pre 9 minuta
Kako austrijska državna televizija izveštava o Srbij?

Kako austrijska državna televizija izveštava o Srbij?

Danas pre 13 minuta
Iz Bele kuće procurio plan za "Rivijeru Gaze", usledile osude

Iz Bele kuće procurio plan za "Rivijeru Gaze", usledile osude

Radio 021 pre 4 minuta
Savez koji treba da brine SAD

Savez koji treba da brine SAD

Vesti online pre 9 minuta
Belgija se pridružuje grupi država koje će priznati Palestinu

Belgija se pridružuje grupi država koje će priznati Palestinu

NIN pre 9 minuta