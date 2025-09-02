Nakon zemljotresa u kojem je poginulo 800 ljudi, spasioci u Avganistanu u trci s vremenom

Spasioci u Avganistanu pokušaće da dođu do zabačenih i izolovanih sela u istočnoj pokrajini Kunar, epicentru zemljotresa u kojem je poginulo 800, a povređeno skoro 3.000 ljudi, objavile su vlasti.

U ponedeljak su izvedene operacije potrage i spasavanja u četiri sela u Kunaru, a sada je fokus na zabačenim planinskim selima, rekao je Ehsanula Ehsan, načelnik pokrajinske uprave za upravljanje katastrofama. "Ne možemo tačnije da predvidimo koliko još tela ima ispod ruševina. Naš je cilj da sprovedemo operacije spasavanja što je pre moguće i počnemo raspodelu pomoći pogođenim porodicama", rekao je Ehsan. On je rekao da su na teren izašle sve vladine i strane