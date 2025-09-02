Uredba o ograničavanju marži snizila cene određenih proizvoda - postoji li opasnost da je "zaobiđu"

Uredba Vlade Srbije o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo na 20 odsto, koja se odnosi na 23 vrste robe, odnosno na oko 20.000 proizvoda, stupila je na snagu juče, a njeni efekti su postali vidljivi istog dana.

Ministar finansija Siniša Mali je, povodom početka primene uredbe , u ponedeljak 1. septembra obavio kupovinu u istom marketu u kojem je prošle sedmice kupio artikle iz 23 kategorije, i konstatovao da je račun manji za oko 15 odsto. Ovog puta je naime u marketu “Maksija”, kako je rekao, robu pazario za 4.247 dinara, dok su ga pre stupanja na snagu uredbe isti proizvodi koštali 4.992 dinara. Inače Uredbom o ograničavanju trgovačkih marži predviđeno je njeno važenje