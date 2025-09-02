Primena ograničenih marži: Koji su proizvodi sniženi i za koliko - šta je stvarno pojeftinilo, a šta - poskupelo?

Uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže stupila je na snagu. Tako će u narednih šest meseci marže biti ograničene na 20 odsto, što bi, kako tvrde predstavnici vlasti, trebalo da snizi cene za 10 do 20 procenata. I zaista, veliki broj proizvoda u marketima snižen je upravo za toliko, mada se to ne može reći za sve - nešto je i poskupelo, piše Nova ekonomija.

Uredba obuhvata 23 grupe proizvoda, a kako je ranije najavljeno iz vlasti, sniženo će biti ukupno 20.000 proizvoda. Uredbom su obuhvaćeni mlečni proizvodi i jaja, voće i povrće, meso, kućna hemija… Zapravo, Uredbom su obuhvaćeni gotovo svi proizvodi koji mogu da se pronađu u marketima, osim hrane za bebe, hrane za kućne ljubimce i različitih neprehrambenih proizvoda poput dodataka za kuhinju, kućnih aparata ili igračaka. Takođe, ni alkohol nije obuhvaćen ovim