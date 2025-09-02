Kubik drva za najugroženije 2.900 dinara

Bujanovačke pre 4 sati
Kubik drva za najugroženije 2.900 dinara
Bujanovac, 2. septembar 2025. Kubik ogrevnog drveta iz „Srbijašuma“ od ponedeljka je dostupan po povoljnijim cenama u okviru ekonomskih mera podrške građanima. Redovna cena kubika iznosi 5.269 dinara, što je gotovo upola jeftinije nego na stovarištima, ali socijalno najugroženija domaćinstva mogu ga nabaviti za 2.900 dinara, sa uračunatim PDV-om. Pomoćnica direktora Sektora za šumarstvo u „Srbijašumama“ Gordana Jančić izjavila je za RTS da pravo na kupovinu po ovoj
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Evo koliko koštaju namirnice nakon pojeftinjenja: Proverili smo cene u prodavnicama, ovo je detaljan spisak proizvoda (video…

Evo koliko koštaju namirnice nakon pojeftinjenja: Proverili smo cene u prodavnicama, ovo je detaljan spisak proizvoda (video, foto)

Kurir pre 58 minuta
Ovo je kompletan spisak proizvoda kojima su snižene cene! Građani oduševljeni dočekali pojeftinjenja hrane, ogreva, kredita…

Ovo je kompletan spisak proizvoda kojima su snižene cene! Građani oduševljeni dočekali pojeftinjenja hrane, ogreva, kredita! Evo koliko tačno možete da uštedite

Kurir pre 1 sat
Primena ograničenih marži: Koji su proizvodi sniženi i za koliko - šta je stvarno pojeftinilo, a šta - poskupelo?

Primena ograničenih marži: Koji su proizvodi sniženi i za koliko - šta je stvarno pojeftinilo, a šta - poskupelo?

Pravda pre 3 sata
Jančić: Kubik drva za najugroženija domaćinstva upola jeftiniji, 2.900 dinara

Jančić: Kubik drva za najugroženija domaćinstva upola jeftiniji, 2.900 dinara

RTV pre 4 sati
Evo ko ima pravo na drva od 2.900 dinara po kubiku

Evo ko ima pravo na drva od 2.900 dinara po kubiku

Stav.life pre 4 sati
Kubik drva za najugroženija domaćinstva

Kubik drva za najugroženija domaćinstva

Vesti online pre 4 sati
Koji su proizvodi sniženi i za koliko – šta je stvarno pojeftinilo, a šta – poskupelo?

Koji su proizvodi sniženi i za koliko – šta je stvarno pojeftinilo, a šta – poskupelo?

Morava info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPDVBujanovac

Ekonomija, najnovije vesti »

20.000 radnika ostaje bez posla - automobilski gigant pred kolapsom

20.000 radnika ostaje bez posla - automobilski gigant pred kolapsom

Kamatica pre 13 minuta
Predstavljen program Weekenda.18

Predstavljen program Weekenda.18

PC Press pre 8 minuta
"Nis Calling": Otvoren konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade Prijavi se i napravi prve karijerne korake u NIS-u

"Nis Calling": Otvoren konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade Prijavi se i napravi prve karijerne korake u NIS-u

Blic pre 18 minuta
Otvoren konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade „NIS Calling“

Otvoren konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade „NIS Calling“

Mondo pre 8 minuta
Hejteri, stereotipi i predrasude, novinarske zvezde, šest festivala, jedan nezaboravan doživljaj

Hejteri, stereotipi i predrasude, novinarske zvezde, šest festivala, jedan nezaboravan doživljaj

Mondo pre 8 minuta