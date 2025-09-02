Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Nova pre 3 sata  |  Autor: Beta
Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske (RS) Savo Minić predstavio je danas u Banjaluci članove njegovog kabineta, u kojem neće biti funkcionera Demokratskog saveza (DEMOS) Nedeljka Čubrilovića, dosadašnjeg ministra saobraćaja i veza.

Iako je Čubrilović na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dobio uverenje da će biti ministar saobraćaja i veza i u narednih godinu dana, do opštih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH), kasno sinoć je obavešten da ipak neće biti deo nove vlade, navode banjalučki mediji. To je novi udar za DEMOS, koji je nedavno ostao bez tri poslanika u aktuelnom sazivu Skupštine RS, i sada ima svega dva, ocenjuju mediji u BiH. U novoj vladi RS, čiju legalnost osporavaju i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ovo su ministri u Vladi Srpske: Siniša Karan i Željko Budimir zamijenili mjesta, stižu i neka nova lica, a evo za koga nije…

Ovo su ministri u Vladi Srpske: Siniša Karan i Željko Budimir zamijenili mjesta, stižu i neka nova lica, a evo za koga nije bilo mjesta

Blic pre 1 sat
Sednica o izboru nove Vlade Srpske zakazana za danas u Banjaluci

Sednica o izboru nove Vlade Srpske zakazana za danas u Banjaluci

Politika pre 1 sat
U novoj vladi Republike Srpske SNSD ima 11 od 16 ministara

U novoj vladi Republike Srpske SNSD ima 11 od 16 ministara

Radio 021 pre 2 sata
U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

Danas pre 3 sata
Sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

Sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

Danas pre 2 sata
Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

RTS pre 3 sata
Minić: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

Minić: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Grlić Radman: Crna Gora pokazala spremnost za rešavanje otvorenih pitanja sa Hvatskom

Grlić Radman: Crna Gora pokazala spremnost za rešavanje otvorenih pitanja sa Hvatskom

Euronews pre 23 minuta
Ovo su ministri u Vladi Srpske: Siniša Karan i Željko Budimir zamijenili mjesta, stižu i neka nova lica, a evo za koga nije…

Ovo su ministri u Vladi Srpske: Siniša Karan i Željko Budimir zamijenili mjesta, stižu i neka nova lica, a evo za koga nije bilo mjesta

Blic pre 1 sat
Transportna blokada za 24 sata BiH koštala najmanje 16 miliona eura

Transportna blokada za 24 sata BiH koštala najmanje 16 miliona eura

Slobodna Evropa pre 1 sat
Istina o cenama: Šta znači imati 50 evra u današnjoj ekonomiji (foto)

Istina o cenama: Šta znači imati 50 evra u današnjoj ekonomiji (foto)

Blic pre 2 sata
Šta predviđaju EU pravila o prijevozu roba i zašto je adresa za bh. autoprijevoznike i Brisel?

Šta predviđaju EU pravila o prijevozu roba i zašto je adresa za bh. autoprijevoznike i Brisel?

Slobodna Evropa pre 1 sat