Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske (RS) Savo Minić predstavio je danas u Banjaluci članove njegovog kabineta, u kojem neće biti funkcionera Demokratskog saveza (DEMOS) Nedeljka Čubrilovića, dosadašnjeg ministra saobraćaja i veza.

Iako je Čubrilović na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dobio uverenje da će biti ministar saobraćaja i veza i u narednih godinu dana, do opštih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH), kasno sinoć je obavešten da ipak neće biti deo nove vlade, navode banjalučki mediji. To je novi udar za DEMOS, koji je nedavno ostao bez tri poslanika u aktuelnom sazivu Skupštine RS, i sada ima svega dva, ocenjuju mediji u BiH. U novoj vladi RS, čiju legalnost osporavaju i