Portugalac Tomas Handel novo pojačanje Zvezde

BEOGRAD - Portugalski fudbaler Tomas Handel potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, saopštio je učesnik Lige Evrope. Hendel je sa crveno-belima potpisao četvorogodišnji ugovor.

U klupskim prostorijama stadiona "Rajko Mitić" Tomas Handel je zadužio dres sa brojem 20, objavio je šampion Srbije. "Veoma sam srećan i zahvalan na sjajnom dočeku, to još jednom potvrđuje koliko je Crvena zvezda veliki klub. Iza mene je nekoliko komplikovanih dana, malo je bilo stresno, dosta putovanja, ali sam sada veoma srećan što sam ovde. Zahvalan sam na prilici i spreman sam da pomognem, jedva čekam da sve počne", rekao je Handel za klupski sajt. Doskorašnji