Više od 1.400 ljudi poginulo u zemljotresu u Avganistanu

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Više od 1.400 ljudi poginulo u zemljotresu u Avganistanu

KABUL - Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio Avganistan premašio je 1.400, saopštili su danas talibani.

"Povređeno je više od tri hiljade ljudi", naveo je portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid na društvenoj mreži Iks. Zvaničnici Ujedinjenih nacija u Avganistanu kažu da su spasioci trenutno u trci sa vremenom da dođu do udaljene planinske oblasti koju je u nedelju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi Asošiejted pres. Kako se navodi, nepristupačan teren otežava akcije spasavanja i dopremanja humanitarne pomoći. "Molimo međunarodnu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U bolnicama vanredno stanje, groblja prepuna! Zemljotres razorio zemlju, 1.400 mrtvih, ljudi ispod ruševina: "Gledamo kako…

U bolnicama vanredno stanje, groblja prepuna! Zemljotres razorio zemlju, 1.400 mrtvih, ljudi ispod ruševina: "Gledamo kako umiru pred našim očima"

Blic pre 2 sata
Nov jak zemljotres u Avganistanu: Ponovo se treslo na mestu gde je poginulo najmanje 1400 ljudi

Nov jak zemljotres u Avganistanu: Ponovo se treslo na mestu gde je poginulo najmanje 1400 ljudi

Nova pre 2 sata
Više od 1.100 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, hiljade povređenih i uništenih kuća

Više od 1.100 mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, hiljade povređenih i uništenih kuća

Vreme pre 4 sati
"Kao da je život nestao u par sekundi": Broj žrtava zemljotresa u Avganistanu znatno porastao

"Kao da je život nestao u par sekundi": Broj žrtava zemljotresa u Avganistanu znatno porastao

Mondo pre 3 sata
Katastrofalne posledice zemljotresa: U Avganistanu poginulo više od 1.400 ljudi, uništeno 8.000 kuća

Katastrofalne posledice zemljotresa: U Avganistanu poginulo više od 1.400 ljudi, uništeno 8.000 kuća

Euronews pre 5 sati
Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 1.100 ljudi

Raste broj žrtava zemljotresa u Avganistanu, poginulo više od 1.100 ljudi

N1 Info pre 5 sati
UN: Zbog zemljotresa u Avganistanu potencijalno ugrožene stotine hiljada ljudi

UN: Zbog zemljotresa u Avganistanu potencijalno ugrožene stotine hiljada ljudi

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresTalibaniAvganistanKabul

Svet, najnovije vesti »

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za…

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za preživljavanje"

Blic pre 7 minuta
Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 7 minuta
Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Vesti online pre 23 minuta
Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Blic pre 13 minuta
Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Pravda pre 23 minuta