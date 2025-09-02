Više od 1.400 ljudi poginulo u zemljotresu u Avganistanu

KABUL - Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio Avganistan premašio je 1.400, saopštili su danas talibani.

"Povređeno je više od tri hiljade ljudi", naveo je portparol talibanske vlade Zabihulah Mudžahid na društvenoj mreži Iks. Zvaničnici Ujedinjenih nacija u Avganistanu kažu da su spasioci trenutno u trci sa vremenom da dođu do udaljene planinske oblasti koju je u nedelju pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi Asošiejted pres. Kako se navodi, nepristupačan teren otežava akcije spasavanja i dopremanja humanitarne pomoći. "Molimo međunarodnu